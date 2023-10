Dziwi mnie ta dzicz na drogach, która nasiliła się przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Czy ludzie są naprawdę tak sfrustrowani życiem, że muszą to odreagować na drodze? Robię rocznie przebiegi w granicach 100 000 km, jeżdżę co najwyżej +10 ponad przepisowy limit prędkości a jestem notorycznie wyprzedany i niejednokrotnie strąbiony. Kiedyś sporo jeździłem po wschodzie (Ukraina, Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś) i do niedawna uważałem, że to właśnie tam ludzie mają w d.... przepisy Pokaż całość