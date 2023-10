wgl jaki były sens tak brutalnego podejście okupanta niemieckiego do polaków ukrywających żydów gdyby polacy masowo ich denuncjowali?

przecież by wystarczyło dać nagrodę w postaci flaszki (a taką gębę polakom łatwo na przestrzeni czasu przypinano) i otworzyć popcorn/w przypadku naziolskim piwo i jeść golonkę

chyba to świadczy o czymś innym, że jednak w dużej mierze im pomagano