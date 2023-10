Unia Europejska jest niezwykle innowacyjna i twórcza, ale tylko w kwestii wymyślania coraz to nowszych regulacji i ograniczeń prawnych. W dziedzinie nowoczesnych technologii już tak dobrze to nie wygląda. Dlatego nie zdziwię się jeśli z powodu restrykcyjnej postawy Unii zostaniemy technologicznie cofnięci do XX wieku.