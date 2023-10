Te policyjne #!$%@? są gorsze od pracowników TVP.

Przed wyborami to z radością słuchali PiSu, a teraz to niby słuchali ale się nie cieszyli.

Gdyby Kaczyński zobaczył jak się milicja zbiera z jego domu albo kończy obstawiać jakąś jego szopkę to by zmiękł.

I nie mówię tutaj o jakimś L4 tylko zwykłej niesubordynacji. Jednego, dziesięciu czy stu policjantów mogą za to zwolnić, ale kilku tysięcy już nie.