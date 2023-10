Dziambor, który razem z Sośnierzem się ewakuował z Konfy do PSLu (ale w przeciwieństwie do Sośnierza nie wrócił do Konfy) też poległ. Miał dopiero trzeci wynik na liście w okręgu nr 26 (Gdynia), a 3D zdobyła tam tylko 2 mandaty.



Siarkowska, która w ostatniej chwili przeszła z PiS do Konfy też zrobiła błąd. Poległa, a jako kandydatka PiS w Siedlcach prawdopodobnie dostałaby jeden z 7 mandatów, które PiSowi tam przypadły.