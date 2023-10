Jak ktoś zrobił fotowoltaikę samemu to bardzo korzystnie na tym wychodzi, jeśli zlecił to firmie, koszty wzrosły nawet trzykrotnie i tutaj już opłacalność jest mocno dyskusyjna.

Przykładowo samemu wykonałem 25kW na gruncie za kwotę 55 tysięcy, firmy na takim samym materiale, według mojego projektu, chciały za to około 130 tysięcy wiec różnica jest ogromna.