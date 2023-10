Czytam Twój komentarz jeszcze raz - i tak masz racje dokładnie to się stało, może nie byli przekupieni 800, ale propagandom i poczuciem wyższości. Jak czytałem w jaki sposób Hitler dochodził do władzy - to zauważyłem pewne podobieństwa w PiS, przed wszystkim sprawienie, że zwykły cham miał poczucie władzy. Można mówić, że Niemcy sami wybrały nazizm i są sami sobie winny, ale my wybraliśmy PiS...