Po stwierdzeniu tożsamości wyborcy i odnalezieniu go na spisie, komisja wydaje wszystkie karty do głosowania, tj. trzy w dniu dzisiejszym – do Sejmu, Senatu i referendum. W momencie, kiedy wyborca stwierdzi, że nie chce brać udziału w którymkolwiek z tych głosowań, komisja takiej karty mu nie wydaje - dodał.

No to wydaje czy nie wydaje?!?