Kryzys trwa od 2019 roku. Wszystkie działania od tego czasu to maskowanie i pudrowanie trupa. Po prostu w następnym roku pewnie wypadną trupy z szafy i na to nas szykują bo szafa już za mała. A kto się nie szykował przed 2019 ten będzie miał przerypane. Przypomnijmy kto zwiększał skokowo wydatki budżetowe od tego czasu maskując problemy i dlaczego Polska się w te działania włączyła? Co Pinokio?