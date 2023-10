Fajnopolactwo niestety staje się coraz większym problemem.

Głównie w dużych miastach, są to ludzie głównie wykształceni powyżej ich możliwości umysłowych.

A to bardzo niebezpieczne.

Mam wrażenie że największym problemem u nich jest to że nie potrafią zrozumieć ani przyczyn danych zdarzeń, ani skutków. Przez to są niesamowicie podatni na propagandę.

Ukraina - tylko wspierać bo wtedy będziecie fajni. Chcecie być fajni?

Chcemyyy!!! A czemu chcą być fajni?

Bo niestety mają kompleksy - Pokaż całość