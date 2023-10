PiS rządzi ale to wina Tuska, że Polska jest rozkradana. To jak z Amerykanami. Oni jak wprowadzali bezpodstawne sankcje na Chińskie marki bez dowodów i Europa też im się podporządkowuje to jest dobrze i tak ma być, bo oni mogą, bo Oni są Panem i Władcą na Ziemi. Ale gdy Chiny odpowiedziały tym samym z dostępem do newralgicznych surowców ziem rzadkich to już Chiny naruszają zasady handlu i są agresywni wobec polityki Pokaż całość