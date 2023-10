Powinni od razy unijnie wprowadzić legalizacjẹ. W trosce o zdrowie (brak syfu z niepewnego zrodla) oraz większe wpływy do budżetu krajów jak Holandia Niemcy i inne zaradne kraje które od dawna mają spore plantacje z dobrą kontrolą z których polska będzie mogła zamawiać do oficjalnych dystrybutorów. Ale ciekawe co na to lobby tytoniowe. W końcu mocno im spadnie sprzedaż.