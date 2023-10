Proszę nie zrzucać winy na prokuratorów. Jacy są to wiadomo, ale o zatwierdzeniu aresztu decyduje sędzia i to sędziowie są winni patologii, bo podpisują wszystko niczym Adrian.



Sędziowie bardzo lubią zrzucać winę na innych. Zawsze gdy coś odwalą to winne jest oskarżenie, dowody, źle broniący się oskarżony, ustawodawca rzekomo przyjmujący złe przepisy. Zawsze. Ale to sędziowie są dyspozycyjni wobec oskarżenia.