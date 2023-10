Czyli Czarnek i jego popaprancy zaj...bali prawie 6 baniek z budzetu przeznaczone na kampanie referendalna i wykorzystuja je do plucia na opozycje? Widze, ze pisowcom juz wszystkie hamulce puscily. Trzeba bylo od razu powiedziec, ze "korupcja, nepotyzm, kolesiostwo" to sa hasla reklamujace program wyborczy PiS. Nie bylo wiekszego zlodziejstwa od czasow transformacji niz uskutecznia PiS. Mamy do czynienia ze zorganizowana grupa przestepcza w bialy dzien i bezczelnie rozkradajaca majatek panstwa.