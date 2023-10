Jeden z najgłupszych pomysłów tego rządu. Nie ma on żadnego większego sensu. Strata dla przedsiębiorców, strata dla budżetu państwa, przerzucanie ekstra kosztów na klienta. Do tego dochodzi jeszcze zwykle ograniczenie ludzkiej wygody i parę innych spraw. Po co? Żeby przypodobać się sojusznikom ze związków zawodowych i kościołowi oraz żeby napchać kieszenie sieci związanej z Rydzykiem. Skończmy w niedzielę z tym kretynizmem.