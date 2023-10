Te akcje humanitarne w czasie wojny to tak jak by gnijącą ranę owijać bandażami.

Najpierw trzeba wypalić ranę, oczyścić a potem dopiero bandażować.

Będą dostarczać tam jedzonko i medykamenty dla ludzi którym zaraz na łeb polecą rakiety albo pomoc zabierze im Hamas co przedłuży tylko konflikt. Hamas stosuje z dzieci żywe tarcze to nie będą mieli problemu z zabieraniem ludziom żywności. Albo będą tym handlowali i kupowali broń czy zmuszali ludzi do Pokaż całość