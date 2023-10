Premier Morawiecki gdzie nie pojedzie, mówi, że dzięki przegonieniu mafii VAT-owskich stać nas na wszystko. To kłamstwo. Luka VAT od 2021 r. wzrosła 4,5-krotnie do ok. 32 mld zł mówi w rozmowie z money.pl Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych. "Rząd chce to skrzętnie ukryć" dodaje