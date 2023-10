W tarapatach są ludzie, którzy włożyli w byznesy Palikota duży hajs. Przecież to jest ten sam motyw co z ambergold. Duża kampania medialna do tego w reklamach biorą udział znani ludzie np. Wojewódzki. Pojawia się akcja z tokenami na beczki z alkoholem itp. Gdzie był KNF żeby to przypilnować? Państwo z dykty. Teraz nagle Palikot proponuje, że odda kilka procent wkładu z inwestycji.