Bo zgrywają maczo, że oni są ponad tym wszystkim i nie zajmują głowy polityką, a tak naprawdę #!$%@?ą na minimalnej i głowę zajmują czteropakiem po pracy. Byle się #!$%@?ć i przeżyć od weekendu do weekendu.



Wolą się wyhuśtać niż iść na wybory, co idealnie pokazuje stosunek samobójstw kobiet do mężczyzn.