Coś tu nie gra w tym konflikcie. Pewnie to teoria spiskowa, ale wygląda to na świadome olanie ataków przez Izrael, aby usankcjonować zaoranie Palestyny. Żydzi pod względem ekspansji na terenach Palestyny są bezwzględni. Nawet tam gdzie nielegalnie na terenie Palestyny powstały osiedla żydowskie to od razu wsadzili tam wojsko do ochrony. Ten konflikt żydzi sami podsycają a potem są takie skutki, że niewinni ludzie giną i po jednej i po drugiej stronie. Pokaż całość