Ja tego nie rozumiem, jakbym był premierem Włoch to bym odrazu wysłał policję, a jak nie policję to wojsko i w pierwszej kolejności zarekwirował wszystkie statki, które przewodzą imigrantów, następnie zawracaj wszystkie łodzie imigrantów, a tych co już są na lampedusie itd., na statki i z powrotem do Afryki.