W sumie to nie za bardzo ogarniam za co Arestowicz został zdegradowany. Coś tam OSINT gadał, że niby szur albo turbopatriora z panslawistycznyni wizjami geopolityki, ale już w sumie nie wiem o co chodziło. Ktoś coś? ( ͡ º ͜ ʖ ͡ º )