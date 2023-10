Tak tylko wspomnę dla osób które podróżują jedynie po Polsce że nazwa lotniska która posiada Stolicę w nazwie a jest oddalona a parędziesiąt kilometrów to nic nowego:



Londyn-Heathrow

Oslo-Gardemoen

PARYŻ-BEAUVAIS

Oslo-Sandefjord-Torp

Sztokholm-Skavsta

Frankfurt-Hahn

Warszawa - Modlin



Wielu zastanawia się co robi tu Modlin, już odpowiadam... Modlin to nie Warszawa choć dla wielu wyda się to szokiem to tak to wygląda, dojazd z WWA do WMA pomimo małej odległości zajmuje nie wiele mniej Pokaż całość