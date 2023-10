Przecież to normalne, że w programach informacyjnych są pokazywane w kółko te same paski.



To dla tych którzy co dopiero włączyli telewizor - mają na pasku streszczenie najważniejszych informacji dnia, jak widza że informacje zaczynają się powtarzać to nie czytają przecież dalej.



To tak jak by narzekać że w radiu wiadomości są co godzinę i co godzinę powtarzają w nich to samo (a czasami nawet co pół godziny).