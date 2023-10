Pokaż całość

Koszt obsługi długu w 2022 wyniósł 32,7mld zł i stanowił 1,06% PKB wynoszacego 3,078bln zł lub 5,9% wpływów do budżetu wynoszących 555mld zł. https://www.rp.pl/budzet-i-podatki/art38108051-gwaltowny-wzrost-kosztow-obslugi-rzadowego-dlugu Dla porównania w 2015 koszt obsługi długu wynosił 32,3mld zł i stanowił 1,80% PKB wynoszacego 1,789bln zł lub 10,5% wpływów do budżetu wynoszących 306mld zł. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/dlug-publiczny-w-polsce-rosnie-w-tempie-477,221,0,1915613.html BTW prawie co roku pojawiają się artykuły jak to wzrosną koszty obsługi długu, po czym okazuje się, że jednak