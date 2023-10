To niech nie produkują!

Dość już tej roszczeniowej grupy pasożytniczej dla zmylenia nazywanej Rolnikami. Wiecznie dostają pieniądze, dopłaty, przywileje, a nawet Jabłka z pola u Wiesia 10 km dalej są droższe niż banany premium z głębokiej Afryki które przepłynęły cały świat, i to jeszcze z marżą marketu.

Wiecznie nic im się nie opłaca, to tamto, to sramto a potem zajedziesz do takiego na podwórko a tam dwa domy i nowy Mercedes za Pokaż całość