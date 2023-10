Ja pierniczę. Konsekwencje powinni ponieść nie za płeć ich partnerów seksualnych, ale za to, że utrudniali udzielenie pomocy. Gdyby naćpali prostytutkę płci żeńskiej na orgii do tego stopnia, że dostałaby jakiejś zapaści, a potem zabarykadowali się po przybyciu pogotowia, to sytuacja byłaby inna? Nie, ale dla władz kościelnych orientacja jest ważniejsza niz ćpanie i narażanie ludzkiego życia.