Powiem Wam tak: mnie się te promocje przedwyoborcze podobajom.

Powinniśmy robić tak, aby widmo wyborów wisiało na tymi #!$%@? co miesiąc. Wtedy to szybciuto sobie zęby wybije i wracamy do normalności.



Swoją drogą, ostatnio zastanawialiśmy się jakie poparcie miał by jakiś radnom, który wystartował by z hasłem kary śmierci dla urzędników z racji przeprowadzonych wałów.