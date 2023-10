Najlepiej to wyglądają programy w TVP.Info. Propagandysta partyjny w osobie prowadzącego pokazuje sondę uliczną przeprowadzaną przez innego propagandystę, który dobrał do materiału jedynie przychylne rządowi wypowiedzi, później pokazuje tweety "Internautów", gdzie za wpisy odpowiadają najpewniej stażyści z TVP lub boty Mateckiego, a następnie przechodzi ów prowadzący do rozmowy z zaproszonymi do studia gośćmi, politykiem PiS-u oraz "niezależnymi" komentatorami oraz dziennikarzami z Gazety Polskiej i portalu wPolityce. I tak to się kręci... ( Pokaż całość