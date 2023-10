a dziwicie sie? z jednej strony marsz na powietrzu, pelno usmiechnietych ludzi, przemowa ktora daje nadzieje na lepsze czasy. nawet jak byla krytyka to kulturalna, ze smakiem.

z drugiej festiwal nienawiści wobec tuska, niemców, gejów, oblężona twierdza, chcą nas #!$%@?ć, zniszczyć, tylko my możemy sie temu przeciwwstawić. No nikt normalny takiego przemowienia nie jest w stanie obejrzec. obrzydza to zwyczajnie. wstyd sie dzisiaj przyznawac do bycia pisowcem, bo od razu wiadomo z