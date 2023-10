Skoro partie populistyczno-socjalistyczne mają w Polsce poparcie rzędu >80% to podwyżki podatków są nieuniknione.

Ja pójdę na wybory, zagłosuję na jedyną partię, która chce zapobiec rozdawnictwu, ale to i tak nic nie da, bo taka partia nigdy nie dojdzie do władzy.

Czy będzie rządzić PiS czy PO to dla mnie żadna różnica. Obie partie będą podnosić podatki aż mnie kukle będą swędziały.