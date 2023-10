Powtorze to co pisze od dawna, wojne na wyczerpanie rosja wygra i to chyba nie podlega dyskusji.

Tak kiedys, gdy potega USA nie podlegala dyskusji mozna by sie klocic ale teraz obok masz wspierajace, potezne Chiny, BRIC itp.

EU zmeczona w USA, Republikanie wlasnie zablokowali pomoc dla Ukrainy, ponadto ida tam wybory ale nawet wg. CNN (!) gwaltownie spada poarcie dla wojny i ostatnia wyprawa Zalenskiego do ONZ (kiedy to focha odpierdoil Pokaż całość