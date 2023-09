Ja, prosty człowiek myślałem że taka jedna elektrownia to będzie duże wzmocnienie sieci, a wczoraj w radiu mówili że dwie elektrownie które mają powstać, łącznie zaspokoją po kilkanaście procent całego zapotrzebowania na energię. Wydaje mi się że to znacząco nie wpłynie na ceny energii skoro nawet połowa nie będzie z atomu? Co zabawne w tym samym radiu mówiono że szacunkowy koszt elektrowni to niecałe 50mld złotych, my rocznie na 500+ wydajemy więcej, Pokaż całość