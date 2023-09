No pewnie, że to nie akcja charytatywna, bo to akcja samobójcza. Ukraina zachowuje się wrogo wobec Polski, powinien być prowadzony nasz interes na tym kraju, nie opłaca się wysyłać? To się nie wysyła- dokładnie jak robi to większość krajów. Za ten sprzęt wysłany ukraina powinna zapłacić. Nie ma sensu się litować nad kimś, kto chciał nas wciągnąć do wojny podstępem i próbuje zniszczyć naszą gospodarkę rolna dla własnych interesów.