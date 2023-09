A niech orają! Nasz przemysł potrzebuje masę rąk do pracy. Ukraina straciła głównie przemysł ciężki. Zaawansowanej technologii powiedzmy szczerze za linią Wisły żaden inwestor z Zachodu nie postawi. Może zamiast narzekać że "zabiorom" zabierzmy się do roboty i modernizujmy nasz kraj??!! Wiem, że partie prawicowe opierają się na ciemnocie i zabobonie ale bez inwestycji w klasę średnią nie mamy co myśleć o awansie do wyższej ligi.