Miałem znajomą Chinke, ojciec kupił jej mieszkanie. Pytam czy wynajmuje w takim razie żeby zarabiać pieniądze - nie, bo by tylko się niszczyło i traciło na wartości, ma sobie leżeć i drożeć :) A ona w Europie. No to powodzenia, to było 11 lat temu, teraz pewnie ten blok się sypie już i kruszy :) Ale de facto Polacy mają podobną mentalność - inwestować to w nieruchomości, bo nigdy się nie traci, Pokaż całość