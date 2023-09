Marzy mi się prawo, gdzie przykleiłeś się do drogi? Na początek grzywna w wysokości kosztu naprawy nawierzchni i rekompensata strat tym co nie mogli przejechać. I ch. ci w d., radź sobie, zakaz zbliżania się do palanta. Żadnego karmienia, odklejania, wody, NIC. Odklej się sam.

Wtargnąłeś na bieg, na trasie którego powinni być tylko zawodnicy? Dzień dobry, na początek grzywna 5000 PLN. Szybko by się ukróciło.

A tak to oszołomy robią co