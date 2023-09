"Ceny malin w skupie są w tym roku niskie z kilku powodów. W ostatnich latach płacono za owoce zbyt dużo, co doprowadziło do powstania nadwyżki przetworzonych malin. Europejscy odbiorcy nie byli w stanie zaakceptować wysokich cen, dlatego zrezygnowali z kupowania malin lub ograniczyli ich zakupy.



Wzrost cen malin w ostatnich latach dał impuls do nowych nasadzeń malin tj. zwiększenia produkcji. Miało to miejsce m.in. w Serbii, na Ukrainie czy w Polsce, więc Pokaż całość