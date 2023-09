No bez jak, robicie aferę z tego, że sondaże się nie zgadzają idealnie z późniejszymi wyborami? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



W sondażu PiS miał ok. 32% w wyborach... ok. 32% - tylko pogratulować.

PO miało ok. 32% w wyborach ok. 41% czyli w wyborach dostali o 9 procent więcej, czy to dużo? Nie wiem jaki był dopuszczalny błąd plus różnica czasu.

W sondażu LiD miał ok. 20% w Pokaż całość