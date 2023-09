Co do czarów to też bylo tak, że uwazano, ze nie dowiedziono, ze istnieją. Więc mówienie o czarach bylo herezją. Byly.momenty, ze osjarzenie kgos o bycie czarownicą uwazano za herezję. Sam mlot na czarownice spotkal sie z chlodnym przyjeciem przez papieża. No i kwestia autostwa, mozliwe że autor byl jeden. A drugiego dopusano jako autorytet.

Co do miecza. Miecze byly zawsze uzywane. Ale jako bron ostatniego wyboru raczej. Często korzystano z toporów Pokaż całość