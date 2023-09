Konfederacja to nie jest moja bajka, ale to przerywanie konferencji świadczy tylko o tym, ze PiS celuje w typowy Narut Skolanwstaly - chamów przeświadczonych o tym, ze buta i arogancja to jest dobry sposób na życie w społeczeństwie. Jacy wyborcy, taki przekaz do nich skierowany. Może jeszcze w Polsce kiedyś wrócą czasy, w których rozsądek, elokwencja i kultura pokona typowe darcie ryja.