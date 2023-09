Hm... czyli co? Nie powinno się pomagać chorym, niedołężnym czy starym obywatelom RP posiadającym prawa wyborcze bo nie będą głosowali na PO? To nie tak, że PiS "dowozi" dodatkowych ludzi by głosowali na nich. Dowożą obywateli RP którzy mają prawa do oddania głosu w wyborach.