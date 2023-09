Zwykle to albo cukrzyca albo odmrozenia nieleczone. Nie chca sie leczyć, bo w szpitalu cięzko zebrać o kase na alko. Niedawno widziałem goscia co uciekl ze szpitala w Warszawie. W stroju szpitalnym (takim zielonym),, pewnie jego ubranie tak zarobaczone, ze poszlo do pieca. Wsiadl do tramwaju przy szpitalu i w sina dal do kumpli na picie, z mordy widać, ze alkoholik.



Głod alkoholu silniejszy od wszystkiego. Liczy sie wypic i nic więcej.