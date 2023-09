Drugie tyle przeznaczylismy na zbrojenie.

Trzecie tyle stracilismy na kupowaniu drozszych surowcow gaz od US i rosyjskie weglowodory plynace do nas przez posrednikow indie i US.

to daje ~15% - to cena jaka juz zaplacilismy za probe popchniecia NATO na wschod i utrzymanie swiatowej hegemonii US.

A to dopiero poczatek.