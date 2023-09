Dzwonił ktoś kiedyś na 112 w sytuacji zagrożenia? Bo ja tak, potrzebowałem pilnie wezwać pomoc i czekałem ponad 20 minut na połączenie. Jak już wyjaśniłem o co chodzi, wtedy operator przełączył mnie na pogotowie i musiałem drugi raz tłumaczyć to samo.



Nawet zakładając, że jakimś cudem ktoś się dodzwoni od razu, to ile czasu straci na:

a) znalezienie tego numeru

b) nawiązanie połączenia

c) wytłumaczenie o co chodzi, podanie kodu

