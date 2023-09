Zwiedzałem w grudniu ubiegłego roku. Dobry termin, mieliśmy 16-21 stopni przez kilka dni, idealnie na zwiedzanie. Nie było problemów z kolejkami, staliśmy tylko do Bazyliki Św. Piotra i gdyby kolejka była naprawdę spora to bym odpuścił. Na tłum natknęliśmy się też w Muzeum Watykańskim, ale to pewnie dlatego, że tego dnia padało, pogoda była niepewna, więc sporo ludzi uznało tak jak my - to dobry dzień na muzeum.



