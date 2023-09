W zasadzie co to jest 944mln w perspektywie kraju? To zaledwie 1/70 tyle ile USA wydało na wsparcie Ukrainy. Druga sprawa, mnie to w ogóle nie dziwi, anglosasi zawsze kierowali się swoim interesem - wsparcie dla Ukrainy też nie idzie dlatego, że mają dobre serduszko, to czysta polityka i walka o wpływy. Gdzie są wykopki co krzyczały, że będą płacić nawet 10zł za litr paliwa, żeby 'dokopać' Putinowi?