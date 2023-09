To żadna nowość, to nie jest odkrycie ameryki. Ale miejcie świadomość - że na Waszych oczach odbiera się Wam gotówkę - żywą gotówkę.

W bankomatach nie możecie już wypłacać za dużych kwot (jakoś po epidemii nie zwiększono ponownie tych limitów :-D który zabrano z powodu pandemii). Bankomaty wydają często, nawet jak chcecie większą kwotę - jej znaczą część w 20 (Euronet).

Bankomaty znikają z miast - co miesiąc jest coraz mniej bankomatów w Polsce. Coraz jest mniej kas na gotówkę, a coraz więcej samoobsługowych - wygoda to fakt.. ale coraz mniej macie kontaktu z fizyczną gotówką i stale utrudnia się do niej dostęp.

Transakcje żywo gotówkowe są ogranicza do absurdalnie niskich kwot - 8 tyś i 12 tyś zł. Urzędy skarbowe mają uprawnienia, że mogą Wam prześwietlać konta kiedy tylko chcą - czy aby nie maci tam za dużo gotówki.

Skarbówka ściga drobnicę i ludzi zajmujących się drobnych handlem (bo takich najłatwiej zastraszyć) - ale giganci kradnący setki milionów i są całkowicie bezkarni. Ich już Skarbówka nie tyka bo wie, że szkoda czasu - lepiej złapać kobietę czy faceta, którzy nie wydali paragonu za towar wartości 2 zł. Niż Google co ma zasadę "nieprawidłowego kliku" i cofa liczniki gotówki Polakom na setki milionów złotych miesięcznie bez żadnych statystyk, danych i informacji.

Kiedy Szef Policji strzela w miejscu pracy z nielegalnie posiadanej broni i strzela bardzo poważne zagrożenie życia - potem plącze się w zeznaniach a na końcu uchodzi przestępca za ofiarę i jeszcze mu order dadzą. A o wiele więcej słyszało się z mediów co jest z uszami tych osób i jego rodziny.

Pandemia się skończyła a limity wyboru gotówki z bankomatów nie powróciły do normy. Jeśli wy nie wykażecie skąd macie gotówkę to urzędnicy zabiorą wam jej większość w formie kary. Natomiast jak urzędnik a szczególnie polityk Polski nie wykaże skąd ma wręcz gigantyczny majątek (na jaki nigdy by nie zarobił i nie wiadomo skąd się wziął nagle) sprawa jest umarzana praktycznie z marszu. Większość polityków (o ile nie wszyscy) mają zagraniczne konta w obcych walutach - gdzie od razu płynie gotówka z korupcji, defraudacji itp. Ale trzepie się szarych obywateli czy jeszcze czegoś nie chowają... a polityk napisze w zeznaniu że ma Ładę i działkę ROD - z czego gdy miliony ma już jego żona lub syn to jest już o za satelitą :-D służbową. Kraj absurdu do jakiego Polacy doprowadzili przez swoją bierność i kłótliwość.