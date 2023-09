Ukraina to bardzo ma ochotę nie mieć przyjaciół dookoła swojego kraju jak widzę. Jeśli uważają, że mamy obowiązek postawić ich interes powyżej naszego to mogą się srodze rozczarować. Do tego więcej takich akcji i rząd jak rząd ale obywatele pokażą im środkowy palec i tyle będzie, że akcja pomocy Ukrainie będzie miała mierne poparcie gdziekolwiek.