Przez te parę lat jednak kilka rzeczy się zmieniło:

- postępująca modernizacja uzbrojenia,

- okazało się, że art 5, NATO to jednak nie są puste słowa więc możemy liczyć na wsparcie.

- druga armia świata okazała się wydmuszką.

To teraz mogą pisiory udawać chojraka, że nie oddamy ani metra ojczyzny w razie ataku (tylko Maciarenko by spierdzielił do Moskwy albo Mińska).